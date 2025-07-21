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Diyarbakır 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 40°C, en düşük ise 25°C civarında bekleniyor. Nem oranı %13 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan 4.6 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 41°C'ye, 23 Temmuz Çarşamba günü ise 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızları da benzer seviyelerde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bu, vücut ısısını dengelemek açısından faydalıdır. Ayrıca, tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması, olası olumsuz etkilerin önüne geçebilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, insan sağlığı ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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