Diyarbakır 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-20°C seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde ise 15-16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %40-55 arasında değişecek. Rüzgar hızı 1.9-10.8 km/s aralığında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:34 olacak. Gün batımı ise 17:30'da gerçekleşecek.

23 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'daki hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-21°C aralığında tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14-15°C civarında olacak. Nem oranı %55 düzeyinde, rüzgar hızı ise 1.9 km/s olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler rahatlık sağlayacaktır. Akşamları sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir kat daha giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması bekleniyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayacaktır. Nem oranının orta seviyelerde olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza olanak tanır.