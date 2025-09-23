Diyarbakır 23 Eylül Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 31°C olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 23°C olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 11 km ile esecek. Gündüz batı yönünden saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde batı yönünden 7 km hızla esecek. Gece kuzey yönünden saatte 9 km hızla çarparak devam edecek. Nem oranı sabah %28 olacak. Gündüz %11, akşam %14 ve gece %19 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah saatlerinde 955 hPa. Gündüz saatlerinde 953 hPa seviyesine düşecek. Akşam basınç 953 hPa'da kalacak. Gece saatlerinde basınç 954 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 32°C civarında olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33°C olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 31°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak gereklidir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu tür önlemler alınarak sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.