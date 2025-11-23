Diyarbakır 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 19°C civarında. Gece sıcaklığın ise 10°C olacağı bekleniyor. Nem oranı %29 seviyelerinde. Rüzgar hızı 8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı ise 17:00 olarak hesaplanmıştır.

24 Kasım Pazartesi günü hava durumu da güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığın 19°C, gece ise 10°C civarında seyretmesi bekleniyor. Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 11°C civarında olacağı öngörülüyor. Çarşamba günü hava durumu tekrar güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 9°C civarında gerçekleşecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları kalın giysiler giyilmesi önerilir. Gün içinde hafif kıyafetler tercih etmek uygun olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanmak cildinize faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşe karşı hassasiyetiniz varsa güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.