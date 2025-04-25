Diyarbakır 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar devam edecek. Sıcaklıkların 24°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Pazar günü, 27 Nisan, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde, 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günlerinde hava daha güneşli hale gelecek. Sıcaklıklar 26°C'ye ulaşacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar yine 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları etkili olacak. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artıracaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve mont kullanmak, sizi ıslanmaktan korur. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Bu şekilde, serin ve güneşli günlerde sağlığınızı koruyabilir, hava koşullarına uygun hareket edebilirsiniz.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır