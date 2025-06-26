HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 24°C ile 40°C arasında değişecek. Hava koşulları çok sıcak olacak. Cuma günü sıcaklıklar 22°C ile 41°C arasında olacak. Hava koşulları parlak güneş ışığı şeklinde olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 23°C ile 41°C arasında kalacak. Hava koşulları güneşli olacak. Pazar günü sıcaklıklar 21°C ile 39°C arasında olacak. Hava koşulları yine çok sıcak olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 21°C ile 38°C arasında olacak. Hava koşulları bol güneş ışığı şeklinde olacak.

Diyarbakır'da Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 25.8°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %30 civarındadır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Böylece cilt korunmuş olur. Sıcak havalarda iç mekanlarda serin kalmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın Jandarmasından yangın uyarısı: "Her Şey Elimizde"Aydın Jandarmasından yangın uyarısı: "Her Şey Elimizde"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 500 milyon liralık vurgun

MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 500 milyon liralık vurgun

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.