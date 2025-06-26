Diyarbakır 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 24°C ile 40°C arasında değişecek. Hava koşulları çok sıcak olacak. Cuma günü sıcaklıklar 22°C ile 41°C arasında olacak. Hava koşulları parlak güneş ışığı şeklinde olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 23°C ile 41°C arasında kalacak. Hava koşulları güneşli olacak. Pazar günü sıcaklıklar 21°C ile 39°C arasında olacak. Hava koşulları yine çok sıcak olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 21°C ile 38°C arasında olacak. Hava koşulları bol güneş ışığı şeklinde olacak.

Diyarbakır'da Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 25.8°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %30 civarındadır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Böylece cilt korunmuş olur. Sıcak havalarda iç mekanlarda serin kalmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.