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Diyarbakır 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 26 Mayıs Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Diyarbakır'da Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 12.2°C'dir.

27 Mayıs Salı'dan 30 Mayıs Cuma'ya kadar hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarına ulaşacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak, 31 Mayıs Cumartesi günü yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C aralığında olacaktır. Açık hava etkinlikleri için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Bu saatlerde dışarıda vakit geçireceklerin şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmaları önerilir. Ayrıca, güneş kremi cilt koruması açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymek önemlidir. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak faydalı olacaktır.

31 Mayıs Cumartesi günü beklenen yağmurlu hava, açık hava etkinliklerini planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, planların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesine yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava genellikle açık ve sıcak olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunmaktadır. 31 Mayıs'taki yağmurlu hava için hazırlıklı olmak ise önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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