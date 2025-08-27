HABER

Diyarbakır 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C ile 22°C arasında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 5 km ile 13 km arasında esecek. Nem oranı ise gün boyunca %12 ile %25 arasında değişecek.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 40°C civarında olması öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.

