HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şiddetli fırtına, otoparkın çatısını uçurdu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde etkili olan fırtına, bir otopark çatısını uçururken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şiddetli fırtına, otoparkın çatısını uçurdu

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, Dalaman ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Dalaman’da başlayan fırtına ve sağanak yağmur sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle bir anda şiddetini artıran fırtına sebebiyle bir evin önündeki otoparkın çatısı uçtu. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde bir anda rüzgarın şiddetlenmesi ve çatının yerinden sökülerek uçması yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi zarar meydana geldi.
Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!
Kahta’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaKahta’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.