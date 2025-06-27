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Diyarbakır 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Diyarbakır 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Cumartesi günü benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Pazar günü ise hafif bir düşüşle sıcaklık 38°C civarına inmesi tahmin ediliyor. Pazartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 32°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayı için tipik bir durumdur. Haziran ayının başlarında gündüz sıcaklıkları 29°C civarında iken, ayın sonlarına doğru bu değerler 34°C'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda kalmak da faydalıdır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Ancak genel olarak Diyarbakır'da Haziran ayı boyunca sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Yaz aylarında bölgeye seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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