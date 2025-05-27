Diyarbakır 27 Mayıs Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16°C civarında olacak. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %40 civarında olacak.

28 Mayıs Çarşamba günü hava durumu bölgesel düzensiz yağmur yağışlı olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında gerçekleşecek. 29 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 32°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak.

Diyarbakır'da hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca şemsiye bulundurmak da önerilir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.