Diyarbakır 28 Ekim Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Ekim 2025'te hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı öngörülüyor. Açık ve güneşli bir hava, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunmakta. Bu dönemde güneş ışınları, öğle saatlerinde dik açıyla geldiğinden güneş çarpması riski artış göstermekte. Hava sıcaklıklarına dikkat etmek, bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak sağlıklı bir gün geçirmek için önemli. Sabah ve akşam saatlerinde ise hafif üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Ekim ayı iklimine uygundur. Açık ve güneşli bir gün öngörülmektedir.

29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 27°C olması tahmin edilmektedir. 30 Ekim Perşembe günü de sıcaklık 27°C civarında kalacaktır. Bu durum, bölgedeki hava koşulunun sıcak ve güneşli olacağını göstermektedir.

Bu dönemde güneş ışınları, özellikle öğle saatlerinde dik açıyla gelmektedir. Güneş çarpması riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Rüzgar hızlarının düşük kalması beklenmektedir. Bu, hava koşullarının sakin olacağı anlamına gelmektedir. Sakin hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki değişimlere karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

