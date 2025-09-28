Diyarbakır 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlar güneyden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Sıcak ve güneşli hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak gerekir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 30°C civarında olacağı öngörülüyor. Yağış olasılığı düşüktür. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha hassasiyet gerektiriyor. Bu grupların dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almaları da gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya bırakmamak gerekir. Yangın riskini azaltmak için bu önlemler önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığımızı korur. Ayrıca çevremizi de korumamıza yardımcı olur.