HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 13°C'ye düşecek.

Diyarbakır 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlar güneyden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Sıcak ve güneşli hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak gerekir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 30°C civarında olacağı öngörülüyor. Yağış olasılığı düşüktür. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha hassasiyet gerektiriyor. Bu grupların dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almaları da gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya bırakmamak gerekir. Yangın riskini azaltmak için bu önlemler önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığımızı korur. Ayrıca çevremizi de korumamıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü
Polisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktıPolisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.