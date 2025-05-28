Diyarbakır 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığına sahip yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bölgedeki sıcak hava dalgasının etkisi hissedilecek.

29 Mayıs Perşembe'den itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Perşembe günü yer yer bulutlarla karışık güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 28°C dolaylarında olacak. Hafta sonu, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günlerinde bol güneş ışığı ve 31°C'lik sıcaklıklar devam edecek. 2 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 31°C civarında olacak. Bu dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcak hava dalgası nedeniyle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önem arz ediyor. Yüksek sıcaklık saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korumak için gereklidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de rahatlık sağlayacaktır.

Diyarbakır'da sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önem taşır.