Diyarbakır 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Bu durum, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Nisan Salı günü hava çok bulutlu. 30 Nisan Çarşamba günü, artan bulutlarla hava durumu devam edecek. Mayıs ayının ilk günlerinde, 1 Mayıs Perşembe günü artan bulutlar görülüyor. 2 Mayıs Cuma günü ise yağmurlu hava koşulları öngörülüyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 28°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak.

Diyarbakır'ın Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 13.7°C ile 19.5°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 95 mm. Nem oranı ise %60 civarında. Bu veriler, bölgenin Nisan ayındaki tipik iklim koşullarını gösteriyor.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerindeki yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek katlar eklemek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacak. Özellikle yağmurlu günlerde uygun hazırlıklarla dışarıda vakit geçirmek daha keyifli hale getirilebilir.