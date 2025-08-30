Diyarbakır 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C ile 20°C arasında seyredecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %19 ile %26 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 38°C civarında olacak. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıkların 41°C'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.