Aziz İhsan Aktaş davasında 2. perde: Gözler bugün yeniden Silivri'de

Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen, ilk duruşması dün görülen ve 200 sanığın yargılandığı dava bugün devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş davasında 2. perde: Gözler bugün yeniden Silivri'de

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

DAVADA 2. GÜN

İlk duruşmaya 2’nci gününde devam edilecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda görülen duruşmada bugün sanık savunmalarının alınması bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

