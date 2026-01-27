İran gerilimi sonrası ABD'den kritik hamle! Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecekler

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, “AFCENT'in, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” denildi.

Açıklamada, tatbikatın varlık ile personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın iş birliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği ifade edildi.

İRAN NOTAM YAYINLADI

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı. İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği kaydedildi.

"BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR"

Trump, Axios adlı haber sitesine verdiği röportajda, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran’daki durumun değişken olduğunu ifade etti. Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filonun Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını hatırlatan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı.

İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. İran ile ilgili muhtemel senaryolar konusunda detay vermekten kaçınan Trump, ulusal güvenlik ekibi tarafından kendisine sunulan seçenekler hakkında da yorum yapmadı.

PATRIOT SİSTEMLERİNİ DE GÖNDERDİLER

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı durumunda İran güçlerine karşı ABD kuvvetlerini korumak için bölgeye daha fazla hava savunma sistemi Patriot ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) gönderdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a olası saldırısına ilişkin detayları aktardı.

Yetkililer Trump'ın, İran hükümetinin konumunun zayıfladığını gösteren çok sayıda ABD istihbarat raporu aldığını aktardı.



"BİR VEYA İKİ GÜN İÇİNDE SAVAŞA HAZIR"

26 Ocak itibarıyla Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde Abraham Lincoln uçak gemisinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Batı Hint Okyanusu'ndaki sorumluluk alanına girdiğini belirten yetkililer, Beyaz Saray'ın İran'a saldırı emri vermesi durumunda uçak gemisinin "teorik olarak bir veya iki gün içinde savaşa hazır hale" gelebileceğini ifade etti.



Yetkililer, ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiğini, ayrıca İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.

Yetkililerden biri, Washington yönetiminin, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerin ve Bağdat'taki toplantıların yanı sıra Suudi ve Katarlı yetkililerle de görüşmeler yaptığını aktardı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NYT'ye konuya ilişkin verdiği demeçte, Trump ile İran hakkında görüştüğünü ve başkanın hükümetlerini protesto eden İranlılara yardım etme sözünü yerine getireceğini beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır