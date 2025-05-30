Diyarbakır 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 12°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz öncesi iklim koşullarına uygundur.

Hafta sonu ve önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselebilir. 1 Haziran Pazar günü sıcaklık 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 2 Haziran Pazartesi hava sıcaklığı 32°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarına yaklaşırken yaşadığı tipik sıcaklık artışlarını gösteriyor.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önem taşır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel konforu artırır ve sağlık sorunlarının önüne geçer.