Diyarbakır 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C ile 20°C arasında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %19 ile %26 arasında değişecek.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 41°C'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra belirgin olacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.

