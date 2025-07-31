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Diyarbakır 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Diyarbakır 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 44°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 26°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Temmuz ayı iklimine uygun. Yaz aylarında Diyarbakır'da genellikle yüksek sıcaklıklar görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ağustos Cuma günü 42°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 38°C ve 3 Ağustos Pazar günü 39°C'lik sıcaklıklar bekleniyor. Bu durum, bölgedeki yazların sıcak ve kuru geçtiğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. İnsanların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Yeterli su tüketmeleri ve güneş ışınlarından korunmaları gerekmektedir. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların bu sıcaklıkların etkilerini göz önünde bulundurarak önlem almaları gerekir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle, bireylerin ve toplulukların aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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