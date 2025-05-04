HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 4 Mayıs Pazar hava durumu: Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu yayımlandı. Diyarbakır'da bugün hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Diyarbakır 4 Mayıs Pazar hava durumu: Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Diyarbakır'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Ayrıca, bölgede gök gürültülü sağanak yağışların yine görülmesi bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak.

Diyarbakır'ın Mayıs ayı iklimi, ortalama 19°C sıcaklık ve 65 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 7 civarındadır. Nem oranı %51 olarak ölçülmektedir. Günlük güneşli saat sayısı ise ortalama 12 saattir. Bu veriler, Mayıs ayının Diyarbakır'da ılıman ve yağışlı bir dönem olduğunu göstermektedir.

Bölgede beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları göz önüne alındığında, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanlarında bulundurmaları da önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, trafikte dikkatli olmak ise olumsuzlukların önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışmaİzmir'de Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışma
Depremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldüDepremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.