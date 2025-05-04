Diyarbakır 4 Mayıs Pazar hava durumu: Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Ayrıca, bölgede gök gürültülü sağanak yağışların yine görülmesi bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak.

Diyarbakır'ın Mayıs ayı iklimi, ortalama 19°C sıcaklık ve 65 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 7 civarındadır. Nem oranı %51 olarak ölçülmektedir. Günlük güneşli saat sayısı ise ortalama 12 saattir. Bu veriler, Mayıs ayının Diyarbakır'da ılıman ve yağışlı bir dönem olduğunu göstermektedir.

Bölgede beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları göz önüne alındığında, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanlarında bulundurmaları da önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, trafikte dikkatli olmak ise olumsuzlukların önüne geçecektir.