Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayda 5 tutuklama

Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra otomobilin yakıldığı olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayda 5 tutuklama

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bir otomobilin de ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İlçenin Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

