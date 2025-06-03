HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga; 3 yaralı

Diyarbakır'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga; 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DIYARBAKIRDA-2-GRUP-ARASINDA-SILAHLI-KA_749176_221111

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Güler NATO toplantısı için Belçika'daBakan Güler NATO toplantısı için Belçika'da
Ters yöne girip hakaret eden ehliyetsiz sürücüye cezaTers yöne girip hakaret eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Derslere yıl sonuna dek ara! Bir il bu olayı konuşuyor

Derslere yıl sonuna dek ara! Bir il bu olayı konuşuyor

Türkiye'de otomobil sektörü için resmen yeni dönem!

Türkiye'de otomobil sektörü için resmen yeni dönem!

MEB duyurdu! İsteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

MEB duyurdu! İsteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.