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Diyarbakır'da 53 sivil toplum kuruluşundan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması

Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da 53 sivil toplum kuruluşundan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması

Bölgede ekonomi alanında faaliyet yürüten 53 oda, borsa ve dernek temsilcisinin imzasıyla hazırlanan ortak metin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında okundu.

Metni okuyan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, bu kararların toplumsal barışa katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, sürecin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"40 YILLIK ACI DOLU SAYFA"

"40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz için kritik bir önem arz eden bu süreci başlatan, yürüten ve destekleyen bütün siyasi partilerimizin liderlerine ve sorumlu bir tavırla barışı savunan bütün toplumsal aktörlere minnettarlığımızı sunuyoruz. Türkiye'de hepimize çok büyük bedeller ödeten kanlı bir dönemde en kıymetli varlıkları olan evlatlarını kaybeden tüm anne ve babaların acılarını ve kederlerini yürekten paylaşıyor, memleketimizin her karış toprağında huzuru ve kardeşliği tesis etmeyi, onlara karşı yerine getirilmesi gereken en büyük vazife olarak biliyoruz. Yarım asırlık çatışmalı süreç, başta insani olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal açılardan ülkemize çok ağır bir bedel ödetmiştir. Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması, ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar. İktidar ile muhalefet partilerinin tamamına yakınının süreci sahiplenmesini, ülkede sağduyu ikliminin hakim olması anlamında oldukça önemlidir."

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"BAZI KESİMLERİN TUTUMLARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yeşil, sürece yönelik bazı endişe ve eleştirileri demokrasinin gereği olarak gördüklerini kaydederek, "Ancak ideolojik bir körlükle ve kısır siyasi hesaplarla, hepimizin geleceği için büyük bir anlam ifade eden bu süreci manipüle eden bazı kesimlerin tutumlarını doğru bulmuyoruz. Kendileri için güvenli ve demokratik bir yaşam talep edenlerin, başkalarının hayatına mal olacak çatışmalara hizmet edecek bir söyleme başvurmalarını kınıyoruz." diye konuştu.

Sorumluluk sahibi herkesin sürecin ruhuna uygun bir dil ve üslup takınmalarını talep ettiklerini vurgulayan Yeşil, "Tek bir insanımızın canının yanmasına artık tahammülümüz yok. Bizler bölge iş camiasının temsilcileri olarak süreci desteklediğimizi ve ülkemizde kalıcı bir barışın inşası için üzerimize düşecek her türlü katkıyı sunacağımızı altını çizerek belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZLUKLAR BÖLGENİN EKONOMİSİNİ ETKİLİYOR"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da geçmişte yaşanan olumsuzlukların en çok bölgenin ekonomisini etkilediğini söyledi.

Sürece yönelik atılan adımları önemsiz gösteren bazı açıklamaların olduğunu belirten Kaya, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Gazetecilerin sürece ilişkin sorusuna Kaya, "Hem iktidarın hem de muhalefetin dilini olumlu buluyoruz. Süreci doğru yönetme anlamında olumlu buluyoruz. Bugünden yarına hemen birçok şeyin yapılma olasılığı beklenemez ama karşılıklı güven artırıcı adımların hızlı bir şekilde atılması gerekiyor." yanıtını verdi.

Toplantıya, Tunceli TSO Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer de katıldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır basın açıklaması Terörsüz Türkiye
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