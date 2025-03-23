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  4. Diyarbakır’da acı olay! Elektrik akımı can aldı… Akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Diyarbakır’da acı olay! Elektrik akımı can aldı… Akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 18:30
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmus Durmuş, hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da acı olay! Elektrik akımı can aldı… Akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri’nde meydana geldi. Tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Şehmus Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmuz Durmuş’un cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Diyarbakır
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