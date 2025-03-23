Diyarbakır’da acı olay! Elektrik akımı can aldı… Akıma kapılan çiftçi kurtarılamadı

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri’nde meydana geldi. Tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Şehmus Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmuz Durmuş’un cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)