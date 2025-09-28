HABER

Diyarbakır’da ailelerin umut dolu bekleyişi sürüyor

Diyarbakır’da aileler, kaybolan evlatları için eylemlerine devam ediyor. Bu mücadele, umut ve kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır’da ailelerin umut dolu bekleyişi sürüyor

Diyarbakır’da eski HDP il binası önünde aileler eylem yapıyor. Evlatlarını beklemekten vazgeçmiyorlar. 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başladı. Aileler, evlat nöbetine katılmaya devam ediyor.

Fatma Laçin, 385’inci aile olarak eyleme katıldı. Oğlu Muhammed Laçin için oturuyor. Oğlunu aradığını belirtti. Nereye giderse gitsin bir sonuç alamadığını ifade etti. Dağa kaçırıldığından şüpheleniyor. "Benim oğlum kayıptır. Oğlumu istiyorum. Görmüş olan herkes bana geri getirsin. Benim tek oğlumdur. Başka çocuğum yoktur. Barış sürecinde oğlumu nasıl alırlar? Oğlum kayboldu, 6 aydır yok. 7’nci aya girdi. Oğluma para verdik, kıyafet alması için çarşıya gönderdik. Gitti ama geri gelmedi. Telefonu kapalı, arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Hiç kimse nerede olduğunu söylemiyor. Dağa gittiğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Mevlüde Üçdağ ise, oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldı. Eşiyle birlikte mücadele ediyorlar. 7 yıldır evlat mücadelesi veriyor. "Oğlum, lütfen geri dön. Seni çok özledim. Yeriniz bambaşkaydı. İkimiz de birbirimize muhtacız. Neredeysen çık gel. Bir telefon, bir mesaj yeter. 7 yıldır PKK’dan ses istiyorum ama sesini bana çok gördüler. Onlardan şikayetçiyim. Çocuğumun sesini duymadım. Oğlum ciğerimden bir parçaydı. Ben ve eşim burada mücadele ediyoruz. Başka çocuklar gitmesin, başka anneler ağlamasın. Oğlum, lütfen gel. Seni çok özledik" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır evlat nöbeti hdp
