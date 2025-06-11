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Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde R.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Ş.S. (57) ile oğlu R.S'yi silahla yaraladı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ş.S. hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

11 Haziran 2025
11 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır kavga
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