HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır'da aksiyon filmi gibi hırsızlık! Hollywood sahnelerini aratmayan anlar yaşandı

İçerik devam ediyor

Diyarbakır’da yaşanan hırsızlık olayı 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Ünlü aksiyon filmlerini aratmayan olayda, Hollywood sahneleri gibi anlar yaşandı. Yaşananlar ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da Hollywood sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı kayda geçti. Aksiyon filmi gibi olayda hareket halindeki TIR'a yaklaşmaktan, arka kapağı açmaya kadar ünlü aksiyon filmlerini aratmayan anlar yaşandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, yaşananlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. İşte detaylar...

HAREKET HALİNDEKİ TIR’DAN FİLM GİBİ HIRSIZLIK!

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır da aksiyon filmi gibi hırsızlık! Hollywood sahnelerini aratmayan anlar yaşandı 1

Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.

Diyarbakır da aksiyon filmi gibi hırsızlık! Hollywood sahnelerini aratmayan anlar yaşandı 2

Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Diyarbakır da aksiyon filmi gibi hırsızlık! Hollywood sahnelerini aratmayan anlar yaşandı 3

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaynak: DHABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti... Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz"Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti... Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz"
Bursa'da acı olay! 88 yaşındaki adam 1'inci kattan düşüp öldüBursa'da acı olay! 88 yaşındaki adam 1'inci kattan düşüp öldü

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.