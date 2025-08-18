HABER

Diyarbakır'da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkon çöktü. Metrelerce yüksekten düşen 2’si bebek 5 kişi yaralandı. Çökmenin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, ''Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık." dedi.

Diyarbakır'da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan balkon çöktü. Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri’nde meydana geldi.

2 katlı binanın ek balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada üzerinde bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve Mehmet C. (6 aylık), moloz yığınlarıyla birlikte metrelerce yükseklikten düştü.

Diyarbakır da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2 si bebek 5 kişi yaralandı 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz alında kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2 si bebek 5 kişi yaralandı 2

KOMŞULARI 2 BEBEĞİ ENKAZDAN ÇIKARMIŞ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkonun çökmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, ''Ben balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı çıkaramadık. 112'yi aradık onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direk müdahale etti. Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş'' dedi.

Diyarbakır da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2 si bebek 5 kişi yaralandı 3

(DHA)

