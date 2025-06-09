HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır'da bayramın son gününde kurbanlık yoğunluğu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kurulan kurban pazarında, Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı.

Diyarbakır'da bayramın son gününde kurbanlık yoğunluğu

Bayram boyunca kurbanlık alımını erteleyen vatandaşlar, son günün sabah saatlerinden itibaren pazara akın etti.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda hem alıcılar hem de satıcılar hareketli anlar yaşadı. Ayrıca pazarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi kurbanlığını el arabasına koydu, kimi sırtında taşıdı, kimi ise ön iki ayağından tutarak kesimhaneye götürdü.

Satıcılardan Latif Çetinkaya, geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir farkın olmadığını söyledi. Çetinkaya, "Bu yıl kurbanlıklarımızı çok güzel sattık. İyi hayvanlarımız da şu an mevcut. Yoğunluk var özellikle bugün son gün olduğu için yoğunluk çok var. Son güne bırakıyor bazı vatandaşlarımız daha ucuz olur diye ama son güne kalınca da hasta, zayıf hayvan kalıyor. Pazardaki domates gibi hayvan seçiyorlar son günlere de kötü hayvan kalıyor ister istemez. İlk iki gün gelinmesi daha iyidir" dedi.

Kesimhanede kasaplık yapan Şükrü Bircan, 4 gün içinde 200'den fazla hayvan kestiğini söyledi. Bircan, "Kesim ücreti değişiyor 400 TL veren var, 500 TL veren var, 600 TL veren var artık kimin gücü ne kadar yetiyorsa" ifadelerini kullandı.

İşlerinin yoğunluğundan kurbanını son güne bırakan Esat Gürbüz ise, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, herkese sağlık huzur getirmesini dilerim. Kurbanımızı kestik şimdi hayırlısıyla dağıtımını yapacağız" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemer'de çalılık alanda yangınKemer'de çalılık alanda yangın
Macron'dan Trump'a Grönland tepkisi Macron'dan Trump'a Grönland tepkisi

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.