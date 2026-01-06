HABER

Diyarbakır'da binanın kolonu çatladı, 83 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın kolonunda çatlak meydana gelmesi sonucu, yanındaki müstakil ve başka bir apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi.

İlçenin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında biri çatlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İHBAR ÜZERİNE BİNADAKİ 83 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi. Bakır3 Apartmanı ve tedbir amaçlı müstakil bir ev ile bitişiğindeki başka apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Zabıta ekipleri kontroller sonrası apartman mühürledi. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
