Diyarbakır'da endişelendiren anlar! Pistte oluşan çatlak panik yarattı: "Uçuş trafiğine kapatılmıştır"

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına divert etti.

Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek. Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA: "HAVALİMANI PİSTİNDE BİR ÇATLAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.01’de tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, “29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30’da, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir” denildi.

DİVERT NE DEMEK? HAVACILIKTA DİVERT NE ANLAMA GELİYOR?

Divert, pilotun/şirketin kontrolü dışında olan nedenlerden dolayı (örneğin önemli hava koşulları gibi) orijinal varış noktasından başka bir yere inmesi gereken uçuşlar anlamına gelmektedir.

(DHA)