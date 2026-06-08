HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır’da fıstık üretimi yükselişte

Çermik’te geçen yıl 500 ton olan fıstık üretiminde bu yıl bin ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, Çermik fıstığını markalaştırmayı hedefliyor.

Diyarbakır’da fıstık üretimi yükselişte

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde geçtiğimiz yıl 500 ton üretilen fıstıkta bu yıl bin ton rekolte bekleniyor.

Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt illerinde yoğun bir şekilde yetiştirilen fıstık, Çermik ilçesinde de üretiliyor. İlçede 35 kırsal mahallede yetiştirilen fıstıktan 2025 yılında yaklaşık 500 ton verim alındı. Üreticiler bu yıl bin ton rekolte hedefliyor.

Ekonomik değeri yüksek olan fıstık, her geçen gün ilçede daha çok ilgi görüyor. Göktepe Mahallesi’nde fıstık yetiştiren Mervan Yıldırım, üretiminin her geçen yıl biraz daha arttığını, Çermik fıstığını markalaştırarak tıpkı diğer iller gibi adından söz ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazın en büyük tehlikesi! En çok bulunduğu bölgeler açıklandıYazın en büyük tehlikesi! En çok bulunduğu bölgeler açıklandı
Avrasya Tüneli'nde kaza! 1 saat kapalı kaldıAvrasya Tüneli'nde kaza! 1 saat kapalı kaldı

Anahtar Kelimeler:
fıstık Diyarbakır üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.