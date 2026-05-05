Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 kişi yakalandı

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 6, 5-10 yıl arası 25, 2-5 yıl arası 52 ve 2 yıl altı 32 olmak üzere toplamda 115 kişi yakalandı. Yakalanan 115 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

