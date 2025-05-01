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Diyarbakır'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Diyarbakır, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Diyarbakır'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Diyarbakır'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 29°C arasında değişecek. Bu durum, hava koşullarında ani değişimlerin olabileceğine işaret ediyor.

2 Mayıs Cuma günü, yer yer sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 9°C ile 21°C arasında olması bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü, hava koşullarının daha stabil hale geleceği ve güneşli bir gün yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 24°C arasında yer alacak. 4 Mayıs Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklık 10°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 1 ve 2 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yoğun yağış saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, olası tehlikelerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

3 ve 4 Mayıs'taki güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, vücut sağlığınızı korur.

Diyarbakır'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanız için en sağlıklı yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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