HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Diyarbakır 30 Nisan Çarşamba hava durumu merak edildi. Bugün Diyarbakır'da hava durumu kısmen güneşli geçecek.

Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 30 Nisan Çarşamba hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Diyarbakır'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Nisan sonu iklimine uygun bir değerdir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 11°C civarına düşmesi bekleniyor.

1 Mayıs Perşembe günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 13°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak.

Diyarbakır'ın iklimi Mayıs ayında genellikle 19°C ortalama sıcaklık göstermektedir. Düşük sıcaklık 12.2°C, yüksek sıcaklık ise 25.2°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 65 mm'dir. Nem oranı ise %51 civarındadır. Mayıs ayında 7 yağmurlu gün ve 8 güneşli gün beklenmektedir.

Bölgede hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!
Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştıEvinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

MEB’den yeni mülakat hamlesi! Bakan Tekin tek tek anlattı

MEB’den yeni mülakat hamlesi! Bakan Tekin tek tek anlattı

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

Belediye içinde başkanların akılalmaz kavgası! Kafasına şekerlikle vurdu, görevden alındı

Belediye içinde başkanların akılalmaz kavgası! Kafasına şekerlikle vurdu, görevden alındı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.