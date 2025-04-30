Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Diyarbakır'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Nisan sonu iklimine uygun bir değerdir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 11°C civarına düşmesi bekleniyor.

1 Mayıs Perşembe günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 13°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak.

Diyarbakır'ın iklimi Mayıs ayında genellikle 19°C ortalama sıcaklık göstermektedir. Düşük sıcaklık 12.2°C, yüksek sıcaklık ise 25.2°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 65 mm'dir. Nem oranı ise %51 civarındadır. Mayıs ayında 7 yağmurlu gün ve 8 güneşli gün beklenmektedir.

Bölgede hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilmektedir.