Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor, izleyenler alkışlıyor... "Dedelerimiz de bilmiyor, artık sonlanmasını istiyoruz"

Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde asırlardır devam eden kırbaç geleneği yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor.

HAKEM EŞLİĞİNDE BİRBİRLERİNİ KIRBAÇLIYORLAR

Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor. Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

"DEDELERİMİZİN DE BİLGİSİ YOK, SONLANMASINI İSTİYORUZ"

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi. Baran, etkinliğin mayıs ayının 15'inde Terkan bölgesinde aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz herhangi bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz" dedi.

"OYNAYANLAR BİR HAFTA BOYUNCA UYUYAMIYORLAR"

Kamçı festivaline oyun oynamaya geldiklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Dedelerimizden kaldığı için biz de devam ettiriyoruz. O anki heyecan, stresle bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için hem de adaleti sağlamak için. Eskiden ben de oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor" ifadelerinde bulundu.

(İHA)