Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları: 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 41 olay meydana gelirken 58 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 31 bin 118 paket kaçak sigara, 6 bin 520 paket ısıtılmış tütün mamulü, 6 bin 68 adet güneş gözlüğü, 320 adet puro, 313 adet cep telefonu şarj cihazı, 180 adet kol saati, 178 adet termos, 86 adet elektronik sigara, 25 kilo nargile tütünü, 25 adet elektronik eşya ele geçirildi.



