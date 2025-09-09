HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır'da kaçaklık operasyonları: 2 tutuklama

Diyarbakır'da ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kaçaklık operasyonları: 2 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 1-31 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda 62 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 58 şahıs şubeden ve adli makamlarca, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 43 adet fişek, 1 adet şarjör, 45 bin 83 paket sigara, 266 adet cep telefonu, 143 adet cep telefonu aksesuarı, 18 litre alkol, 21 bin 300 dal puro, 27 bin 408 litre akaryakıt, 2 bin 555 adet gözlük, 3,59 kilogram tütün mamulleri, 7 bin 750 adet elektronik sigara kiti, 210 adet elektronik sigara, 826 bin 568 adet sigara sarma kağıdı, 166 bin 464 sigara sarma filtresi ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Çetin: "Feti Yıldız 'Kayyum atanması doğru değil' dedi"Hikmet Çetin: "Feti Yıldız 'Kayyum atanması doğru değil' dedi"
Uzman isim uyardı: Boynunuzdaki belirtiyi göz ardı etmeyin! 'Ciddi hastalığın habercisi'Uzman isim uyardı: Boynunuzdaki belirtiyi göz ardı etmeyin! 'Ciddi hastalığın habercisi'

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

"Dostlarımı uyarmak istiyorum" çıkışı dikkat çekti

"Dostlarımı uyarmak istiyorum" çıkışı dikkat çekti

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.