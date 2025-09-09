Diyarbakır'da kaçaklık operasyonları: 2 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 1-31 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda 62 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 58 şahıs şubeden ve adli makamlarca, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 43 adet fişek, 1 adet şarjör, 45 bin 83 paket sigara, 266 adet cep telefonu, 143 adet cep telefonu aksesuarı, 18 litre alkol, 21 bin 300 dal puro, 27 bin 408 litre akaryakıt, 2 bin 555 adet gözlük, 3,59 kilogram tütün mamulleri, 7 bin 750 adet elektronik sigara kiti, 210 adet elektronik sigara, 826 bin 568 adet sigara sarma kağıdı, 166 bin 464 sigara sarma filtresi ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır