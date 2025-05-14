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Diyarbakır'da kahreden olay: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Kübra'yı hayattan kopardı!

Olay Diyarbakır'da gerçekleşti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G., fen lisesi öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarparak ölümüne neden oldu. 17 yaşında hayattan koparılan Kübra 12'nci sınıftaydı.

Diyarbakır'da kahreden olay: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Kübra'yı hayattan kopardı!

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu hayatını kaybetti, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G. tutuklandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

FECİ KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Feci kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı.

17 YAŞINDA HAYATTAN KOPARILDI

KÜBRA

Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sofioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi.

HHHT

Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde; arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na, süratli şekilde yolda ilerleyen C.G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı, Sofioğlu'nun metrelerce savrulduğu yer aldı.

(DHA)

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