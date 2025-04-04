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Diyarbakır'da kapısı açık otomobille tehlikeli nakliye

04.04.2025 16:00
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Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda kapısı açık otomobille sandalye taşınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da kapısı açık otomobille tehlikeli nakliye

Merkez Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yüklediği eşyaları kapısı açık taşıdı. Trafiğin yoğun olduğu cadde tehlikeli nakliye anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Otomobil
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