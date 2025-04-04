Diyarbakır'da kapısı açık otomobille tehlikeli nakliye

Merkez Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yüklediği eşyaları kapısı açık taşıdı. Trafiğin yoğun olduğu cadde tehlikeli nakliye anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum