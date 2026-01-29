HABER

Diyarbakır’da kayıp kadından 8 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 8 gündür haber alınamayan şizofreni hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da kayıp kadından 8 gündür haber alınamıyor

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’ndeki evinden 21 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda iz takip, kadavra köpekleri, termal kamera ve 11 dron kullanılıyor. Bölgede etkili olan yağış ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle zorlukla yürütülen arama tarama faaliyetine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, komandolar ve jandarmaya ait helikopter de destek veriyor. Şu ana kadar Kılıç’a ait bir ize rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor.

