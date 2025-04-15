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Diyarbakır’da, kırsal mahalle yollarında kar temizliği

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallelerin yollarında temizleme çalışması başlatıldı.

Diyarbakır’da, kırsal mahalle yollarında kar temizliği

Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimler beyaza büründü. İlçeye bağlı kırsal Aygül Mahallesi’nde kardan dolayı kapanan yolu açmak için, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

İlçe belediyesinin de destek verdiği çalışmalarla toplam uzunluğu 32 kilometre olan kırsal Aygün Mahallesi Hartık ve Merga mezraları ile Alaca Mahallesi’nde ise temizlik çalışmalarının sürdüğü, kırsal Koçkar Mahallesi’nde de 25 kilometrelik yolun reglaj ve heyelan temizleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

(DHA)

Bu içerik DHA tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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