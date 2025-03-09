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  4. Diyarbakır’da mezar yeri kazılırken mozaik tabakası olduğu değerlendirilen tabaka ortaya çıktı

Diyarbakır’da mezar yeri kazılırken mozaik tabakası olduğu değerlendirilen tabaka ortaya çıktı

09.03.2025 13:06
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kepçe ile mezar kazılırken mozaik tabakası olduğu değerlendirilen tabaka ortaya çıktı.

Diyarbakır’da mezar yeri kazılırken mozaik tabakası olduğu değerlendirilen tabaka ortaya çıktı

İlçenin Özbilek Mahallesi’nde hayatını kaybeden bir vatandaş için kepçe ile mezar kazıldı. Kazı esnasında mozaik tabakasına denk gelindi. Vatandaşlar, kazıyı durdurup durumu jandarmaya bildirdi. Özbilek Mahalle Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını ve onları alıp beş taş oynadıklarını söyledi. Akdoğan, bugün de mezarlık kazısı esnasında kepçenin yolu yaparken böyle bir şey çıktığını belirterek, "Bizde karakola haber verdik. 30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti ama yıktı" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mozaik
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