Diyarbakır'da silahlı çatışma! İki kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görülürken, olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Diyarbakır'daki Kanlı çatışma Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

ÇEVREDE BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

