HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır'da UMKE personel sayısı 623'e yükseldi

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) 46 sağlıkçının eğitimlerini tamamlamasıyla 623'e yükseldi.

Diyarbakır'da UMKE personel sayısı 623'e yükseldi

UMKE Temel Eğitimi ve UMKE Medikal Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamlayan 46 sağlık personeli için mezuniyet programı düzenlendi. Törende konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, afetlere hazırlığın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğuna söyledi. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Asiltürk, herkes uykudayken dakikalar içinde görev alanına ulaşan ekiplerin UMKE gönüllüleri olduğunu vurgulayarak, o süreçte ortaya konulan özverinin hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

UMKE'nin yalnızca teknik bir ekip değil; adanmışlık, gönüllülük ve fedakarlık ruhuyla hareket eden güçlü bir yapı olduğunu belirten Asiltürk, "Sizlerin her an göreve hazır olması bizlere güven veriyor. Bugün gözlerinizde o enerjiyi ve kararlılığı görüyorum. Bu ruh olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" dedi.

İl genelinde görev yapan 577 UMKE gönüllüsüne 46 yeni mezunun daha katılmasıyla Diyarbakır'daki toplam UMKE personel sayısı 623'e ulaştı.

Eğitim sürecinde katılımcılara; afet yönetimi, medikal müdahale ve kurtarma teknikleri, saha organizasyonu ve ekip koordinasyonu gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 46 sağlık çalışanı, olası afet ve acil durumlarda aktif görev alabilecek yetkinliğe ulaştı. Program, katılım belgelerinin takdimi ve hatıra pasta kesimi ile tamamlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Sarıgöl’de badem ağaçları çiçek açtıSarıgöl’de badem ağaçları çiçek açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.