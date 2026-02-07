Diyarbakır'da UMKE personel sayısı 623'e yükseldi

UMKE Temel Eğitimi ve UMKE Medikal Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamlayan 46 sağlık personeli için mezuniyet programı düzenlendi. Törende konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, afetlere hazırlığın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğuna söyledi. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Asiltürk, herkes uykudayken dakikalar içinde görev alanına ulaşan ekiplerin UMKE gönüllüleri olduğunu vurgulayarak, o süreçte ortaya konulan özverinin hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

UMKE'nin yalnızca teknik bir ekip değil; adanmışlık, gönüllülük ve fedakarlık ruhuyla hareket eden güçlü bir yapı olduğunu belirten Asiltürk, "Sizlerin her an göreve hazır olması bizlere güven veriyor. Bugün gözlerinizde o enerjiyi ve kararlılığı görüyorum. Bu ruh olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" dedi.

İl genelinde görev yapan 577 UMKE gönüllüsüne 46 yeni mezunun daha katılmasıyla Diyarbakır'daki toplam UMKE personel sayısı 623'e ulaştı.

Eğitim sürecinde katılımcılara; afet yönetimi, medikal müdahale ve kurtarma teknikleri, saha organizasyonu ve ekip koordinasyonu gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 46 sağlık çalışanı, olası afet ve acil durumlarda aktif görev alabilecek yetkinliğe ulaştı. Program, katılım belgelerinin takdimi ve hatıra pasta kesimi ile tamamlandı.

