Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve bağımlılara yönelik dün Huzurevleri Mahallesi'nde "Narko Hançer" uygulaması düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yapan, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla mahalledeki umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda gerçekleştirilen uygulamada 300 polis görev aldı.

Ekipler, mahallede sabit 5 uygulama noktası ile 2 cadde ve bağlı 45 sokakta kurulan kapama noktalarıyla giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan kontrollerde birden fazla silah ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ticareti yapma şüphesiyle 3 zanlı gözaltına alındı. (AA)

