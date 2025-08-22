HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve bağımlılara yönelik dün Huzurevleri Mahallesi'nde "Narko Hançer" uygulaması düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yapan, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla mahalledeki umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda gerçekleştirilen uygulamada 300 polis görev aldı.

Ekipler, mahallede sabit 5 uygulama noktası ile 2 cadde ve bağlı 45 sokakta kurulan kapama noktalarıyla giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan kontrollerde birden fazla silah ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ticareti yapma şüphesiyle 3 zanlı gözaltına alındı. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırıTel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı
Tüfekli paylaşımın ardından böyle yakalandılar!Tüfekli paylaşımın ardından böyle yakalandılar!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Serada çifte cinayet: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.