Diyarbakır'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tokluca mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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