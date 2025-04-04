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  4. Diyarbakır'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

04.04.2025 09:09
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tokluca mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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