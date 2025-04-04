Diyarbakır'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tokluca mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır