Diyarbakır'daki cinayetin şüphelileri saklandıkları metruk yapıda yakalandı

Mevlana Halit Mahallesi'nde Mazlum Şiyar Balsak, bugün, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ METRUK BİNADA YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda saklanan şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır